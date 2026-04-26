İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    "Mançester Siti" İngiltərə Kubokunun finalına çıxıb

    • 26 aprel, 2026
    • 02:40
    Mançester Siti İngiltərə Kubokunun finalına çıxıb

    "Mançester Siti" İngiltərə Kubokunun yarımfinalında "Sauthempton"u 2:1 hesabı ilə məğlub edib.

    "Report"un məlumatına görə, qaliblərin heyətində Jeremy Doku (83-cü dəqiqə) və Niko O Rayli (87) fərqləniblər. Məğlub komandanın qolunu Finn Azaz (79) vurub.

    "Mançester Siti" finalda 26 apreldə qarşılaşacaq "Çelsi" - "Lids Yunayted" matçın qalibi ilə qarşılaşacaq.

    İngiltərə Kuboku 1871-ci ildən keçirilir. "Arsenal" yarışda ən çox qələbə rekorduna sahibdir (14 titul). "Mançester Siti" kuboku yeddi dəfə, "Sauthempton" isə bir dəfə (1976-cı ildə) qazanıb. Ötən mövsüm "Kristal Pelas" tarixdə ilk dəfə yarışın qalibi olub.

    "Манчестер Сити" вышел в финал Кубка Англии

    04:59
    ABŞ Prezidenti Ağ Evdə Müxbirlər Assosiasiyası üzvlərinin qəbulu zamanı təxliyə edilib

    04:45

    Malinin müdafiə nazirinin iqamətgahına hücum olub

    04:17

    Tramp İranla telefon danışıqlarının davam etdiriləcəyini düşünür

    03:54

    "Arsenal" İngiltərə Premyer Liqasında liderliyini geri qaytarıb

    03:33

    Bəqai: İran Fars körfəzi dövlətləri ilə münasibətlərə böyük əhəmiyyət verir

    03:07

    ABŞ İranı blokadaya almasından sonra 37 gəminin istiqamətini dəyişib

    02:40

    "Mançester Siti" İngiltərə Kubokunun finalına çıxıb

    02:22

    İsrailin Baş naziri Livanda "Hizbullah"ın hədəflərinə güclü zərbə endirməyi əmr edib

    01:57

    Hakan Fidan iranlı və pakistanlı həmkarları ilə telefonla danışıb

