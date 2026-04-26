Tramp qəbulu zamanı atəş açan şəxsin saxlanıldığını açıqlayıb
- 26 aprel, 2026
- 06:28
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ağ Evin Müxbirləri Assosiasiyasının "Washington Hilton" hotelində keçirilən qəbulu zamanı atəş açan şəxsin saxlanıldığını açıqlayıb.
"Report"un məlumatına görə, o, bununla bağlı "Truth Social" sosial şəbəkəsində paylaşım edib.
"Atıcı saxlanılıb və mən şounun davam etməsinə icazə verilməsini tövsiyə etmişəm, amma hüquq-mühafizə orqanlarının göstərişlərinə tam əməl edəcəyəm. Onlar tezliklə qərar verəcəklər", - Amerika lideri yazıb.
"Qərardan asılı olmayaraq, mərasim planlaşdırıldığı kimi getməyəcək və biz sadəcə bunu yenə etməli olacağıq", - o, ABŞ-nin Məxfi Xidmətinin və hüquq-mühafizə orqanlarının "fantastik işini" tərifləyərək əlavə edib.
Qeyd edək ki ABŞ Prezidenti Donald Tramp təhlükəsizlik sahəsində insidentdən sonra Vaşinqtondakı hotellərdən birində keçirilən Ağ Ev Müxbirləri Assosiasiyası üzvlərinin qəbulu zamanı təxliyə edilib. Yayımlanan görüntülərə görə, zalda yüksək səslər eşidilib, bundan sonra çaxnaşma baş verib. ABŞ Məxfi Xidmətinin əməkdaşları Prezidenti, birinci xanım Melaniya Trampı, Vitse-prezident Cey Di Vensi və Ağ Evin Mətbuat katibini zaldan çıxarıblar.