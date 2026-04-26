Трамп заявил, что стрелявший на приеме с его участием задержан
Другие страны
- 26 апреля, 2026
- 05:54
Президент США Дональд Трамп заявил, что стрелявший на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме в гостинице Washington Hilton задержан.
Как передает Report, соответствующую публикацию он разместил в социальной сети Truth Social.
"Стрелок задержан, и я порекомендовал позволить "шоу продолжаться", но буду полностью следовать указаниям правоохранителей. Вскоре они примут решение", - написал американский лидер.
"Вне зависимости от того, каким будет решение, вечер пройдет совсем не так, как планировалось, и нам попросту придется сделать это еще раз", - добавил он, отметив "фантастическую работу" Секретная служба США и правоохранительных органов.
