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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Azərbaycan Premyer Liqasının X turunda bu gün növbəti matçlar keçiriləcək

    Futbol
    • 31 oktyabr, 2026
    • 09:10
    Azərbaycan Premyer Liqasının X turunda bu gün növbəti matçlar keçiriləcək

    Misli Premyer Liqasının X turunda bu gün növbəti matçlar keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, ikinci oyun günündə iki qarşılaşma baş tutacaq.

    Əvvəlcə "Araz-Naxçıvan" evdə "Zirə" ilə üz-üzə gələcək. Bakı təmsilçisi 15 xalla 5-ci pillədə qərarlaşıb. 2 xala malik Naxçıvan komandası isə sonuncu - 12-cidir.

    Günün son qarşılaşmasında isə "Qəbələ" doğma meydanda "Qarabağ"la üz-üzə gələcək. "Qarabağ" 18 xalla üçüncü pillədə qərarlaşıb. 7 xalı olan "Qəbələ" isə 10-cudur.

    Misli Premyer Liqası

    I dövrə, X tur

    31 oktyabr

    15:30. "Araz-Naxçıvan" – "Zirə"

    Hakimlər: Elvin Bayramov, Rəhman İmami, Rahil Ramazanov, Ruslan Quliyev.

    VAR: Əliyar Ağayev.

    AVAR: Zeynal Zeynalov.

    Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov.

    AFFA nümayəndəsi: Anar Şıxəliyev.

    Şamaxı şəhər stadionu

    17:30. "Qəbələ" – "Qarabağ"

    Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Şirmamed Mamedov, Teymur Teymurov, Nazim Abdullayev.

    VAR: Cavid Cəlilov.

    AVAR: Kamran Bayramov.

    Hakim-inspektor: Ramil Diniyev.

    AFFA nümayəndəsi: Elçin Mehtiyev.

    Qəbələ şəhər stadionu

    Qeyd edək ki, turun ötən gün baş tutan görüşündə "Turan Tovuz" evdə "Sabah"ı 3:2 hesabı ilə üstələyib.

    Azərbaycan Premyer Liqası Araz-Naxçıvan FK Zirə FK Qəbələ FK Qarabağ FK
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