    • 26 aprel, 2026
    • 05:49
    İspaniyada attraksionda qəza nəticəsində dörd nəfər xəsarət alıb

    İspaniyanın Sevilya şəhərində yarmarkada katapult attraksionunun sıradan çıxması nəticəsində dörd nəfər xəsarət alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Daily Mail" qəzeti məlumat yayıb.

    Nəşrin məlumatına görə, attraksion işləyərkən kabinəyə qoşulmuş kabellərdən biri qırılıb və aşağı düşüb. Hadisə nəticəsində ikisi uşaq olmaqla dörd nəfər xəsarət alıb. Onların xəsarətlərinin yüngül olduğu bildirilir.

    Attraksion İspaniya
    В Испании из-за поломки аттракциона пострадали четыре человека

