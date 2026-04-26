В Испании из-за поломки аттракциона пострадали четыре человека
- 26 апреля, 2026
- 04:15
Четыре человека получили травмы в результате поломки аттракциона-катапульты на ярмарке в испанской Севилье.
Как передает Report, об этом сообщила газета Daily Mail.
По данным издания, во время работы аттракциона порвался один из тросов, соединенных с кабиной, в результате чего она резко упала вниз.
Отмечается, что пострадали четыре человека, включая двух детей. У них зафиксированы легкие травмы.
