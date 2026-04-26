В Испании из-за поломки аттракциона пострадали четыре человека

Четыре человека получили травмы в результате поломки аттракциона-катапульты на ярмарке в испанской Севилье.

Как передает Report, об этом сообщила газета Daily Mail.

По данным издания, во время работы аттракциона порвался один из тросов, соединенных с кабиной, в результате чего она резко упала вниз.

Отмечается, что пострадали четыре человека, включая двух детей. У них зафиксированы легкие травмы.