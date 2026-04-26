Гросси и Зеленский обменялись мнениями по ситуации на ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Report, об этом Гросси написал в своем аккаунте в соцсети Х.

"Для меня честь быть рядом с президентом Зеленским в 40-ю годовщину Чернобыльской катастрофы. Мы обменялись мнениями о ситуации на Запорожской АЭС (ЗАЭС) и продолжающейся работе по оказанию помощи Украине в восстановлении ее энергетической инфраструктуры, включая новые энергоблоки на Хмельницкой АЭС и ремонт Нового безопасного конфайнмента в Чернобыле", - следует из публикации.

По словам Гросси, МАГАТЭ по-прежнему привержено поддержке ядерной безопасности, в частности в Украине.

Зеленский сообщил, что встреча с Гросси была посвящена вопросу деоккупации Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.

"РФ наносила удары дронами по Чернобыльской АЭС, а также различными видами тяжелого вооружения по энергоблокам, административным зданиям и другим объектам ЗАЭС. В настоящее время все шесть ее энергоблоков не работают. Важно помнить, какую угрозу представляют российские обстрелы для ядерной безопасности мира", - напомнил украинский лидер в своем телеграм-канале.

Зеленский и Гросси также приняли участие в открытии новой постоянной экспозиции Национального музея "Чернобыль" под названием "Чернобыль: люди и смыслы".

По его словам, на встрече с Гросси была отмечена важность дальнейшей поддержки со стороны партнеров безопасности ядерной инфраструктуры Украины.