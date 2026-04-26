    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Другие страны
    • 26 апреля, 2026
    • 17:22
    Гросси и Зеленский обменялись мнениями по ситуации на ЗАЭС

    Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Как передает Report, об этом Гросси написал в своем аккаунте в соцсети Х.

    "Для меня честь быть рядом с президентом Зеленским в 40-ю годовщину Чернобыльской катастрофы. Мы обменялись мнениями о ситуации на Запорожской АЭС (ЗАЭС) и продолжающейся работе по оказанию помощи Украине в восстановлении ее энергетической инфраструктуры, включая новые энергоблоки на Хмельницкой АЭС и ремонт Нового безопасного конфайнмента в Чернобыле", - следует из публикации.

    По словам Гросси, МАГАТЭ по-прежнему привержено поддержке ядерной безопасности, в частности в Украине.

    Зеленский сообщил, что встреча с Гросси была посвящена вопросу деоккупации Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.

    "РФ наносила удары дронами по Чернобыльской АЭС, а также различными видами тяжелого вооружения по энергоблокам, административным зданиям и другим объектам ЗАЭС. В настоящее время все шесть ее энергоблоков не работают. Важно помнить, какую угрозу представляют российские обстрелы для ядерной безопасности мира", - напомнил украинский лидер в своем телеграм-канале.

    Зеленский и Гросси также приняли участие в открытии новой постоянной экспозиции Национального музея "Чернобыль" под названием "Чернобыль: люди и смыслы".

    По его словам, на встрече с Гросси была отмечена важность дальнейшей поддержки со стороны партнеров безопасности ядерной инфраструктуры Украины.

    Рафаэль Гросси Владимир Зеленский Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) Российско-украинский конфликт Запорожская АЭС Чернобыльская АЭС

