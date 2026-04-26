    В Румынии ввели пожизненный срок за убийство женщин

    В Румынии ввели пожизненный срок за убийство женщин

    Президент Румынии Никушор Дан принял закон о борьбе с "фемицидом" (умышленным убийством женщин или в ходе домашнего насилия на почве гендерной ненависти).

    Как передает Report, об этом говорится в публикации на странице президента Румынии в Facebook.

    Отмечается, что убийцам будет грозить от 15 до 25 лет тюрьмы или пожизненный срок.

    "Насилие в отношении женщин долго игнорировалось или рассматривалось недостаточно эффективно", - следует из заявления. Закон "превращает обязательство Румынского государства по обеспечению безопасности женщин и детей в конкретный механизм".

    Ранее такие преступления классифицировались в Румынии как жестокое убийство. Теперь термин "фемицид" закреплен в законодательном акте как форма гендерного насилия. Закон распространяется в том числе на девушек младше 18 лет.

    Никушор Дан Фемицид Румыния Пожизненное заключение
    Rumıniyada qadınların qətlinə görə ömürlük həbs cəzası tətbiq edilib

    17:06

    В Румынии ввели пожизненный срок за убийство женщин

