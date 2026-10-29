Air France продлила приостановку рейсов в Эр-Рияд до 12 декабря

Французская авиакомпания Air France приняла решение продлить приостановку своих рейсов в Эр-Рияд (Саудовская Аравия) до 12 декабря на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании.

"В связи с меняющейся ситуацией в области безопасности… рейсы в Эр-Рияд и обратно приостанавливаются до 12 декабря 2026 года включительно", - сказано в сообщении.

Помимо этого, приостановленными до 7 ноября остаются рейсы в Дубай и обратно.