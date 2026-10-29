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    Air France продлила приостановку рейсов в Эр-Рияд до 12 декабря

    Другие страны
    • 29 октября, 2026
    • 20:08
    Air France продлила приостановку рейсов в Эр-Рияд до 12 декабря

    Французская авиакомпания Air France приняла решение продлить приостановку своих рейсов в Эр-Рияд (Саудовская Аравия) до 12 декабря на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании.

    "В связи с меняющейся ситуацией в области безопасности… рейсы в Эр-Рияд и обратно приостанавливаются до 12 декабря 2026 года включительно", - сказано в сообщении.

    Помимо этого, приостановленными до 7 ноября остаются рейсы в Дубай и обратно.

    Эскалация на Ближнем Востоке Пассажирские авиаперевозки Саудовская Аравия
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