Air France продлила приостановку рейсов в Эр-Рияд до 12 декабря
Другие страны
- 29 октября, 2026
- 20:08
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Французская авиакомпания Air France приняла решение продлить приостановку своих рейсов в Эр-Рияд (Саудовская Аравия) до 12 декабря на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании.
"В связи с меняющейся ситуацией в области безопасности… рейсы в Эр-Рияд и обратно приостанавливаются до 12 декабря 2026 года включительно", - сказано в сообщении.
Помимо этого, приостановленными до 7 ноября остаются рейсы в Дубай и обратно.
Последние новости
20:08
Air France продлила приостановку рейсов в Эр-Рияд до 12 декабряДругие страны
19:58
Азербайджанский дзюдоист Рашад Елкиев взял бронзу Большого шлема в ОАЭИндивидуальные
19:56
Reuters: Докеры более чем в 100 портах объявят забастовку против поставок оружияДругие страны
19:42
Такаити: Япония начиная с декабря постепенно сократит субсидии на бензинДругие страны
19:32
ВМС Ирана: В Ормузском проливе нефтяной танкер подорвался на минеВ регионе
19:31
АПБА: Факт пищевого отравления в джейранбатанской школе не подтвердился - Обновлено-2Происшествия
19:23
В Греции ожидаются перебои в работе паромных перевозок из-за забастовкиДругие страны
19:22
Завтра в Сураханском и Хатаинском районах Баку возникнут перебои в подаче газаЭнергетика
19:18
Азербайджан и Сомали обсудили сотрудничество в сфере туризмаТуризм