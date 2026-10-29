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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    "Air France" Ər-Riyada reysləri dekabrın 12-dək dayandırıb

    Digər ölkələr
    • 29 oktyabr, 2026
    • 20:30
    Air France Ər-Riyada reysləri dekabrın 12-dək dayandırıb

    Fransanın "Air France" aviaşirkəti Yaxın Şərqdə davam edən münaqişə fonunda Ər-Riyada (Səudiyyə Ərəbistanı) öz reyslərinin dayandırılması qərarını dekabrın 12-dək uzadıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə şirkətin məlumatında bildirilib.

    "Təhlükəsizlik sahəsində dəyişən vəziyyətlə əlaqədar olaraq Ər-Riyada və geriyə reyslər 2026-cı il dekabrın 12-si də daxil olmaqla dayandırılır", - məlumatda qeyd olunub.

    Bundan əlavə, Dubaya və geriyə reyslər noyabrın 7-dək dayandırılmış olaraq qalır.

    Yaxın Şərqdə eskalasiya Fransa Ər-Riyad
    Air France продлила приостановку рейсов в Эр-Рияд до 12 декабря
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