"Air France" Ər-Riyada reysləri dekabrın 12-dək dayandırıb
Digər ölkələr
- 29 oktyabr, 2026
- 20:30
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Fransanın "Air France" aviaşirkəti Yaxın Şərqdə davam edən münaqişə fonunda Ər-Riyada (Səudiyyə Ərəbistanı) öz reyslərinin dayandırılması qərarını dekabrın 12-dək uzadıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə şirkətin məlumatında bildirilib.
"Təhlükəsizlik sahəsində dəyişən vəziyyətlə əlaqədar olaraq Ər-Riyada və geriyə reyslər 2026-cı il dekabrın 12-si də daxil olmaqla dayandırılır", - məlumatda qeyd olunub.
Bundan əlavə, Dubaya və geriyə reyslər noyabrın 7-dək dayandırılmış olaraq qalır.
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