ВМС КСИР задержали два судна в районе Ормузского пролива

    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали два контейнеровоза в районе Ормузского пролива.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Tasnim.

    Согласно информации, иранские военные с помощью систем мониторинга (радары и беспилотники) в акватории пролива выявили и задержали два нарушающих правила судна MSC Francesca и судно Epaminondas, связанные с Израилем.

    Отмечается, что они пытались тайно пройти через пролив без соответствующего разрешения, преднамеренно выводили из строя навигационное оборудование, а также совершали повторные нарушения.

    "В настоящее время иранские власти изучают документы, подтверждающие право собственности на эти суда. По предварительным данным, они были арендованы у компаний, принадлежащих и управляемых израильскими бизнесменами", - следует из заявления.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Ормузский пролив
    SEPAH Hörmüz boğazında İsraillə əlaqəli iki gəmini saxlayıb
    IRGC Navy detains two vessels in Strait of Hormuz

