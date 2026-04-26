ВМС КСИР задержали два судна в районе Ормузского пролива

ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали два контейнеровоза в районе Ормузского пролива.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Tasnim.

Согласно информации, иранские военные с помощью систем мониторинга (радары и беспилотники) в акватории пролива выявили и задержали два нарушающих правила судна MSC Francesca и судно Epaminondas, связанные с Израилем.

Отмечается, что они пытались тайно пройти через пролив без соответствующего разрешения, преднамеренно выводили из строя навигационное оборудование, а также совершали повторные нарушения.

"В настоящее время иранские власти изучают документы, подтверждающие право собственности на эти суда. По предварительным данным, они были арендованы у компаний, принадлежащих и управляемых израильскими бизнесменами", - следует из заявления.