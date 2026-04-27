Арагчи назвал отношения с соседними странами приоритетом Ирана

    Отношения с соседними странами являются приоритетом во внешней политике Ирана.

    Как сообщает Report, об этом в соцсети Х заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи, комментируя итоги своего визита в Оман.

    "Наши соседи - наш приоритет", - подчеркнул он.

    Министр также сообщил, что в ходе встреч в рамках визита в Оман провел "важные обсуждения", связанные с ситуацией в регионе.

    "Как прибрежные государства Ормузского пролива, мы сосредоточили внимание на путях обеспечения безопасного транзита, который отвечает интересам наших соседей и всего мира", - написал Арагчи.

    Иранский министр находится в региональном турне, в рамках которого побывал в Омане, дважды посетил Пакистан и направился в РФ.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли удары по ряду городов. Операция привела к эскалации на Ближнем Востоке и втягиванию в конфликт всех стран Персидского залива, а также блокированию Ормузского пролива.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня, которое позднее американский лидер Дональд Трамп продлил на неопределенное время.

    11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны завершили встречу без достижения соглашения.

    В Исламабаде 27 апреля, как указывали СМИ, должен был состояться очередной раунд переговоров между Ираном и США, что подтвердили и в Белом доме. Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер должны были вылететь в Исламабад в субботу, однако незадолго до этого Трамп сообщил, что отменил поездку своих представителей в Пакистан.

    Переговоры между США и Ираном МИД Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Ормузский пролив Иран Оман
    Əraqçi: Qonşularımız bizim prioritetimizdir

