Президенты Молдовы и Украины обсудили вопросы региональной безопасности

Президенты Украины и Молдовы Владимир Зеленский и Майя Санду обсудили вопросы региональной безопасности и процесс евроинтеграции обеих стран.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, Санду находится с визитом в Киеве для участия в мероприятии по случаю 40-й годовщины Чернобыльской катастрофы.

"Народ Молдовы также страдает от войны, которую Россия ведет против Украине" - заявил Санду на своместной пресс-конференции с Зеленским по итогам встречи.

Украинский лидер, в свою очередь, отметил, что на встрече один на один с молдавской коллегой было принято решение совместить усилия для вступления Украины и Молдовы в ЕС:

"Киев будет действовать совместно с Кишиневом в связи с ситуацией в Приднестровском регионе Молдовы. Мы полностью поддерживаем безопасность Молдовы", - добавил он.