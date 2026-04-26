Президенты Молдовы и Украины обсудили вопросы региональной безопасности

    Президенты Украины и Молдовы Владимир Зеленский и Майя Санду обсудили вопросы региональной безопасности и процесс евроинтеграции обеих стран.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, Санду находится с визитом в Киеве для участия в мероприятии по случаю 40-й годовщины Чернобыльской катастрофы.

    "Народ Молдовы также страдает от войны, которую Россия ведет против Украине" - заявил Санду на своместной пресс-конференции с Зеленским по итогам встречи.

    Украинский лидер, в свою очередь, отметил, что на встрече один на один с молдавской коллегой было принято решение совместить усилия для вступления Украины и Молдовы в ЕС:

    "Киев будет действовать совместно с Кишиневом в связи с ситуацией в Приднестровском регионе Молдовы. Мы полностью поддерживаем безопасность Молдовы", - добавил он.

    Moldova və Ukrayna Prezidentləri regionda təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə ediblər
    Moldovan, Ukrainian presidents discuss regional security issues

