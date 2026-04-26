    Moldova və Ukrayna Prezidentləri regionda təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə ediblər

    Moldova və Ukrayna Prezidentləri regionda təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə ediblər

    Aprelin 26-da Kiyevdə səfərdə olan Moldova Prezidenti Maya Sandu Çernobıl faciəsinin 40 illiyi ilə bağlı anıma qatılıb.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, daha sonra Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə təkbətək görüş keçirən M. Sandu ukraynalı həmkarı ilə birgə mətbuat konfransına da qatılıb.

    Moldova Prezidenti bildirib ki, ukraynalı həmkarı ilə birgə regionda təhlükəsizlik, Avropaya birgə inteqrasiya məsələlərini müzakirə ediblər. O qeyd edib ki, Rusiyanın Ukraynada apardığı müharibədən Moldova xalqı da əziyyət çəkir.

    Volodimir Zelenski isə qeyd edib ki, moldovalı həmkarı ilə təkbətək görüşdə avrointeqrasiya fəaliyyətini birgə gücləndirmək qərarına gəlinib:

    "Ukrayna Moldovada Dnestryanı ərazidə vəziyyətə görə Kişinyov ilə birgə addımlayacaq. Biz Moldovanın təhlükəsizliyinə tam dəstək veririk"-deyə, o, əlavə edib.

    Moldova Ukrayna Volodimir Zelenski
    Президенты Молдовы и Украины обсудили вопросы региональной безопасности
    Moldovan, Ukrainian presidents discuss regional security issues

    Moldova və Ukrayna Prezidentləri regionda təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
