Кенийский бегун установил рекорд на Лондонском марафоне

Кенийский бегун Себастьян Саве выиграл Лондонский марафон, установив мировой рекорд.

Как сообщает Report, он преодолел дистанцию в 42,195 км менее чем за два часа ( 1 час 59 минут и 30 секунд).

Вторым к финишу пришел эфиопский спортсмен Йомиф Киджелча (01:59.41), замкнул тройку лидеров призер Олимпийских игр 2020 года, угандийский марафонец Джейкоб Киплимо (2:00.28).

Отметим, что прежний мировой рекорд был установлен в октябре 2023 года, когда другой кенийский марафонец Келвин Киптум завершил дистанцию на Чикагском марафоне за 2 часа и 35 секунд.