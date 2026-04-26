    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Кенийский бегун установил рекорд на Лондонском марафоне

    Кенийский бегун установил рекорд на Лондонском марафоне

    Кенийский бегун Себастьян Саве выиграл Лондонский марафон, установив мировой рекорд.

    Как сообщает Report, он преодолел дистанцию в 42,195 км менее чем за два часа ( 1 час 59 минут и 30 секунд).

    Вторым к финишу пришел эфиопский спортсмен Йомиф Киджелча (01:59.41), замкнул тройку лидеров призер Олимпийских игр 2020 года, угандийский марафонец Джейкоб Киплимо (2:00.28).

    Отметим, что прежний мировой рекорд был установлен в октябре 2023 года, когда другой кенийский марафонец Келвин Киптум завершил дистанцию на Чикагском марафоне за 2 часа и 35 секунд.

    London Marafonunda dünya rekordu yenilənib

    Последние новости

    18:04

    Tasnim: Глава МИД Ирана возвращается в Исламабад

    В регионе
    17:50

    Стармер и Трамп обсудили восстановление судоходства в Ормузском проливе

    Другие страны
    17:33

    Арагчи обсудил с главой МИД Катара ситуацию в регионе

    В регионе
    17:25

    Премьер-министр Чехии направился с визитом в Азербайджан

    Внешняя политика
    17:22

    Гросси и Зеленский обменялись мнениями по ситуации на ЗАЭС

    Другие страны
    17:06

    В Румынии ввели пожизненный срок за убийство женщин

    Другие страны
    16:48

    ВМС КСИР задержали два судна в районе Ормузского пролива

    В регионе
    16:27

    Кенийский бегун установил рекорд на Лондонском марафоне

    Индивидуальные
    16:13

    Президенты Молдовы и Украины обсудили вопросы региональной безопасности

    Другие страны
    Лента новостей