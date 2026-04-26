Кенийский бегун установил рекорд на Лондонском марафоне
Индивидуальные
- 26 апреля, 2026
- 16:27
Кенийский бегун Себастьян Саве выиграл Лондонский марафон, установив мировой рекорд.
Как сообщает Report, он преодолел дистанцию в 42,195 км менее чем за два часа ( 1 час 59 минут и 30 секунд).
Вторым к финишу пришел эфиопский спортсмен Йомиф Киджелча (01:59.41), замкнул тройку лидеров призер Олимпийских игр 2020 года, угандийский марафонец Джейкоб Киплимо (2:00.28).
Отметим, что прежний мировой рекорд был установлен в октябре 2023 года, когда другой кенийский марафонец Келвин Киптум завершил дистанцию на Чикагском марафоне за 2 часа и 35 секунд.
