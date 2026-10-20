Гурбан Етирмишли: Сейсмическая оценка Баку завершится в феврале 2027 года

Cейсмическая оценка Баку cовместно с японскими специалистами, как ожидается, завершится в феврале 2027 года.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы Гурбан Етирмишли на конференции на тему "Развитие сейсмологической науки в Азербайджане: от прогнозирования до академических исследований".

По его словам, с помощью созданной базы данных по участкам застройки можно будет оперативно получать информацию о геологических и сейсмических характеристиках зданий:

"Проект реализуется по заказу Министерства по чрезвычайным ситуациям. Завершение работ намечено на февраль".