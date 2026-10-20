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    Гурбан Етирмишли: Сейсмическая оценка Баку завершится в феврале 2027 года

    Наука и образование
    • 20 октября, 2026
    • 12:51
    Гурбан Етирмишли: Сейсмическая оценка Баку завершится в феврале 2027 года

    Cейсмическая оценка Баку cовместно с японскими специалистами, как ожидается, завершится в феврале 2027 года.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы Гурбан Етирмишли на конференции на тему "Развитие сейсмологической науки в Азербайджане: от прогнозирования до академических исследований".

    По его словам, с помощью созданной базы данных по участкам застройки можно будет оперативно получать информацию о геологических и сейсмических характеристиках зданий:

    "Проект реализуется по заказу Министерства по чрезвычайным ситуациям. Завершение работ намечено на февраль".

    Сейсмические исследования Гурбан Етирмишли Азербайджано-японские отношения
    Qurban Yetirmişli: Yapon mütəxəssislərlə birgə Bakının seysmik qiymətləndirilməsi fevralda başa çatdırılacaq
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