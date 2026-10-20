Гурбан Етирмишли: Сейсмическая оценка Баку завершится в феврале 2027 года
Наука и образование
- 20 октября, 2026
- 12:51
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Cейсмическая оценка Баку cовместно с японскими специалистами, как ожидается, завершится в феврале 2027 года.
Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы Гурбан Етирмишли на конференции на тему "Развитие сейсмологической науки в Азербайджане: от прогнозирования до академических исследований".
По его словам, с помощью созданной базы данных по участкам застройки можно будет оперативно получать информацию о геологических и сейсмических характеристиках зданий:
"Проект реализуется по заказу Министерства по чрезвычайным ситуациям. Завершение работ намечено на февраль".
Qurban Yetirmişli: Yapon mütəxəssislərlə birgə Bakının seysmik qiymətləndirilməsi fevralda başa çatdırılacaq
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