Qurban Yetirmişli: Yapon mütəxəssislərlə birgə Bakının seysmik qiymətləndirilməsi fevralda başa çatdırılacaq
Elm və təhsil
- 20 oktyabr, 2026
- 12:38
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Yaponiyalı mütəxəssislərlə birgə aparılan Bakının seysmik qiymətləndirilməsinin fevralda bitməsi gözlənilir.
"Report" xəbər verir ki, bunu AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin (RSXM) baş direktoru Qurban Yetirmişli "Azərbaycanda seysmologiya elminin inkişafı: proqnozlaşdırmadan akademik tədqiqatlaradək" mövzusunda keçirilən konfransda deyib.
Onun sözlərinə görə, binaların yerləşdiyi ərazilər barədə yaradılan məlumat bazası vasitəsilə onların geoloji və seysmik xüsusiyyətləri haqqında məlumat əldə etmək mümkün olacaq:
"Layihə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sifarişi əsasında həyata keçirilir. İşlərin fevral ayında tamamlanması nəzərdə tutulur".
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