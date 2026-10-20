İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Qurban Yetirmişli: Yapon mütəxəssislərlə birgə Bakının seysmik qiymətləndirilməsi fevralda başa çatdırılacaq

    Elm və təhsil
    • 20 oktyabr, 2026
    • 12:38
    Qurban Yetirmişli: Yapon mütəxəssislərlə birgə Bakının seysmik qiymətləndirilməsi fevralda başa çatdırılacaq

    Yaponiyalı mütəxəssislərlə birgə aparılan Bakının seysmik qiymətləndirilməsinin fevralda bitməsi gözlənilir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin (RSXM) baş direktoru Qurban Yetirmişli "Azərbaycanda seysmologiya elminin inkişafı: proqnozlaşdırmadan akademik tədqiqatlaradək" mövzusunda keçirilən konfransda deyib.

    Onun sözlərinə görə, binaların yerləşdiyi ərazilər barədə yaradılan məlumat bazası vasitəsilə onların geoloji və seysmik xüsusiyyətləri haqqında məlumat əldə etmək mümkün olacaq:

    "Layihə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sifarişi əsasında həyata keçirilir. İşlərin fevral ayında tamamlanması nəzərdə tutulur".

    Qurban Yetirmişli Seysmologiya Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN)
    Гурбан Етирмишли: Сейсмическая оценка Баку завершится в феврале 2027 года
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    13:01
    Foto
    Aşqabadda Leyla Əliyevanın, Oğulcahan Atabayevanın və Saida Mirziyoyevanın üçtərəfli görüşü olub
    Xarici siyasət
    12:56
    "Sabah" - "Borussiya": Azərbaycan təmsilçilərinin Almaniya klublarına qarşı 15 oyunda 1 qələbəsi var
    Futbol
    12:55
    Azərbaycan ərazisi ilə 9 ayda 12 milyon tondan çox tranzit yük daşınıb
    İnfrastruktur
    12:53
    Hafiz Səfixanov: Minatəmizləmədə itlərdən istifadə çox əlverişlidir
    Sosial müdafiə
    12:51
    Vyetnam Ukraynaya 500 min dollarlıq humanitar yardım göndərib
    Digər ölkələr
    12:50
    Azərbaycan Qiymətləndiricilər Palatası ötən ay üzrə Tikinti İndekslərini açıqlayıb
    Biznes
    12:49
    MMX rəsmisi: "İnzibati cərimələr bankların beynəlxalq əlaqələrinə problemlər yarada bilər"
    Maliyyə
    12:49
    Kamran Əliyev Şirvan şəhərinə və Bakının iki rayonuna prokuror təyin edib - Yenilənib
    Hadisə
    12:48
    Dövlət Xidməti: Proqram təminatlarında ciddi boşluqlar aşkar olunur
    İKT
    Bütün Xəbər Lenti