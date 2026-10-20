В Сеуле из-за пожара в двух зданиях один человек умер, 18 ранены
Другие страны
- 20 октября, 2026
- 09:26
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В результате отдельных пожаров в двух зданиях на юге Сеула (Южная Корея) один человек скончался от остановки сердца, 18 получили ранения.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на пожарные службы.
По данным властей, один из пожаров начался на третьем этаже здания в южном районе Каннам в Сеуле, из-за чего пришлось эвакуировать около 60 человек. Один человек скончался от остановки сердца, еще 10 человек пострадали.
Второй пожар вспыхнул в соседнем здании, при котором восемь человек получили ранения.
Для тушения пожаров пожарные службы мобилизовали 115 человек личного состава и 56 единиц техники.
Пожарные и полиция планируют выяснить точные причины пожара после его полного тушения.
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