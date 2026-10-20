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    В Марнеули задержаны три человека по обвинению в принуждении к браку

    В регионе
    • 20 октября, 2026
    • 12:43
    В Марнеули задержаны три человека по обвинению в принуждении к браку

    В муниципалитете Марнеули в Грузии (регион с высокой плотностью азербайджанского населения - ред.) задержаны три человека по обвинению в принуждении к браку и домашнем насилии.

    Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространило Министерство внутренних дел Грузии.

    Сотрудники Марнеульского районного управления полиции Квемо Картли провели операцию по двум уголовным делам.

    По версии следствия, задержанные принуждали своих детей, в том числе несовершеннолетних, к браку с односельчанами против их воли из мотивов нетерпимости на почве гендерной дискриминации.

    В результате оперативных мероприятий все трое подозреваемых были задержаны. Следствие ведется по статье 150 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей лишение свободы на срок до 4 лет.

    Принуждение к браку МВД Грузии Марнеули
    Marneulidə qadınları nikaha məcbur etmək ittihamı ilə 3 nəfər saxlanılıb
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