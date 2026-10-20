İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Marneulidə qadınları nikaha məcbur etmək ittihamı ilə 3 nəfər saxlanılıb

    Region
    • 20 oktyabr, 2026
    • 12:25
    Marneulidə qadınları nikaha məcbur etmək ittihamı ilə 3 nəfər saxlanılıb

    Gürcüstanın Marneuli bələdiyyəsində (azərbaycanlıların kompakt yaşadığı rayon - red.) ailə üzvlərini nikaha məcbur etmək və məişət zorakılığı ittihamları ilə üç nəfər saxlanılıb.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, Kvemo Kartli Polis İdarəsinin Marneuli Rayon Bölməsinin əməkdaşları iki ayrı cinayət işi üzrə əməliyyat keçiriblər.

    İstintaqın versiyasına görə, saxlanılan şəxslər cinslər arasında bərabərliyə qarşı dözümsüzlük zəminində, yetkinlik yaşına çatmayanlar da daxil olmaqla, öz övladlarını yaşadıqları kənddən olan kişilərlə iradələri xaricində nikaha daxil olmağa məcbur ediblər.

    Əməliyyat tədbirləri və istintaq hərəkətləri nəticəsində hər üç şübhəli saxlanılıb.

    Faktla bağlı Gürcüstan Cinayət Məcəlləsinin 11, 150 və 126-cı maddələri üzrə istintaq aparılır. Həmin maddələr dörd ilədək azadlıqdan məhrumetmə cəzasını nəzərdə tutur.

    Nikah Cinayət işi Gürcüstan Marneuli
    В Марнеули задержаны три человека по обвинению в принуждении к браку
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    13:05
    Azərbaycanda kassa çekləri üzrə risklər süni intellektlə müəyyən ediləcək
    Biznes
    13:05
    Azərbaycan sərhədini pozmağa cəhd edən Pakistan vətəndaşı saxlanılıb
    Hadisə
    13:04
    Vergi rəsmisi: "Qeyri-neft-qaz sektorunda 100 manat gəlir üçün 1,16 manat xərcləyirik"
    Biznes
    13:03
    Azərbaycanda 9 ayda "yaşıl enerji" hesabına 840 milyon kubmetr qaza qənaət edilib
    Energetika
    13:03
    Aybek Dadebay və Sahibə Qafarova TÜRKPA çərçivəsində ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə ediblər
    Xarici siyasət
    13:01
    Foto
    Aşqabadda Leyla Əliyevanın, Oğulcahan Atabayevanın və Saida Mirziyoyevanın üçtərəfli görüşü olub
    Xarici siyasət
    12:56
    "Sabah" - "Borussiya": Azərbaycan təmsilçilərinin Almaniya klublarına qarşı 15 oyunda 1 qələbəsi var
    Futbol
    12:55
    Azərbaycan ərazisi ilə 9 ayda 12 milyon tondan çox tranzit yük daşınıb
    İnfrastruktur
    12:53
    Hafiz Səfixanov: Minatəmizləmədə itlərdən istifadə çox əlverişlidir
    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti