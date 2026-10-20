Более 690 человек приняли участие в мероприятиях по минной безопасности на освобожденных территориях

В просветительских мероприятиях по минной безопасности на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана приняли участие 691 человек.

Как сообщает Report, об этом председатель объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафиз Сафиханов заявил на мероприятии, посвященном реализации проекта "Информирование людей, возвращающихся на освобожденные от оккупации территории, об опасности мин и неразорвавшихся боеприпасов".

По его словам, реализация проекта близится к завершению. Просветительские мероприятия прошли в городах Кяльбаджар, Шуша, Джебраил и Ходжавенд, селах Бейлик, Сус и Забух Лачиынского района, поселке Гырмызы Базар и селе Ханоба Ходжавендского района, а также в селе Агалы Зангиланского района.

"В мероприятиях приняли участие вернувшиеся на родные земли бывшие вынужденные переселенцы, учителя, школьники, сотрудники МЧС и полиции, а также инженеры и рабочие, занятые на строительстве. Всего к просветительским мероприятиям на освобожденных территориях присоединился 691 человек", - отметил Сафиханов.

Проект реализован в рамках грантового конкурса, совместно объявленного Агентством государственной поддержки неправительственных организаций и Фондом возрождения Карабаха при партнерстве Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

Говоря об актуальности этой работы, Сафиханов сообщил, что после Второй Карабахской войны в Азербайджане на минах подорвался 441 человек, 73 из них погибли.

По его словам, среди погибших 58 мирных жителей, в том числе женщины и дети.

"Азербайджан занимает первое место на Южном Кавказе по числу жертв мин. К сожалению, их количество продолжает расти. Поэтому просветительские мероприятия, посвященные минной опасности, необходимо продолжать", - подчеркнул глава организации.