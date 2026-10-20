Вьетнам предоставил Украине гуманитарную помощь на $500 тыс.

Вьетнам предоставил Украине новый пакет гуманитарной помощи на общую сумму $500 тыс.

Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X.

Он поблагодарил правительство и народ Вьетнама за поддержку, отметив, что этот шаг отражает давнюю дружбу, взаимное уважение и понимание между двумя странами.

Он выразил уверенность, что предоставленная поддержка будет способствовать дальнейшему укреплению традиционно дружественных отношений между Украиной и Вьетнамом и углублению двустороннего сотрудничества.