Вьетнам предоставил Украине гуманитарную помощь на $500 тыс.
Другие страны
- 20 октября, 2026
- 12:47
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Вьетнам предоставил Украине новый пакет гуманитарной помощи на общую сумму $500 тыс.
Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X.
Он поблагодарил правительство и народ Вьетнама за поддержку, отметив, что этот шаг отражает давнюю дружбу, взаимное уважение и понимание между двумя странами.
Он выразил уверенность, что предоставленная поддержка будет способствовать дальнейшему укреплению традиционно дружественных отношений между Украиной и Вьетнамом и углублению двустороннего сотрудничества.
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