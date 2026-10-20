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    Вьетнам предоставил Украине гуманитарную помощь на $500 тыс.

    Другие страны
    • 20 октября, 2026
    • 12:47
    Вьетнам предоставил Украине гуманитарную помощь на $500 тыс.

    Вьетнам предоставил Украине новый пакет гуманитарной помощи на общую сумму $500 тыс.

    Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X.

    Он поблагодарил правительство и народ Вьетнама за поддержку, отметив, что этот шаг отражает давнюю дружбу, взаимное уважение и понимание между двумя странами.

    Он выразил уверенность, что предоставленная поддержка будет способствовать дальнейшему укреплению традиционно дружественных отношений между Украиной и Вьетнамом и углублению двустороннего сотрудничества.

    Российско-украинский конфликт Андрей Сибига Гуманитарная помощь Вьетнам
    Vyetnam Ukraynaya 500 min dollarlıq humanitar yardım göndərib
    MiniBoss
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