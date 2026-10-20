Vyetnam Ukraynaya 500 min dollarlıq humanitar yardım göndərib
Digər ölkələr
- 20 oktyabr, 2026
- 12:51
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Vyetnam Ukraynaya ümumi məbləği 500 min dollar olan yeni humanitar yardım göndərib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın xarici işlər naziri Andrey Sibiqa "X" sosial şəbəkəsində bildirib.
O, dəstəyə görə Vyetnam hökumətinə və xalqına təşəkkür edərək, bu addımın iki ölkə arasındakı uzunmüddətli dostluğu, qarşılıqlı hörmət və anlaşmanı əks etdirdiyini qeyd edib.
Sibiqa, təqdim olunan dəstəyin Ukrayna və Vyetnam arasındakı ənənəvi dostluq münasibətlərinin daha da möhkəmlənməsinə və ikitərəfli əməkdaşlığın dərinləşməsinə töhfə verəcəyinə əmin olduğunu bildirib.
Son xəbərlər
13:01
Aşqabadda Leyla Əliyevanın, Oğulcahan Atabayevanın və Saida Mirziyoyevanın üçtərəfli görüşü olubXarici siyasət
12:56
"Sabah" - "Borussiya": Azərbaycan təmsilçilərinin Almaniya klublarına qarşı 15 oyunda 1 qələbəsi varFutbol
12:55
Azərbaycan ərazisi ilə 9 ayda 12 milyon tondan çox tranzit yük daşınıbİnfrastruktur
12:53
Hafiz Səfixanov: Minatəmizləmədə itlərdən istifadə çox əlverişlidirSosial müdafiə
12:51
Vyetnam Ukraynaya 500 min dollarlıq humanitar yardım göndəribDigər ölkələr
12:50
Azərbaycan Qiymətləndiricilər Palatası ötən ay üzrə Tikinti İndekslərini açıqlayıbBiznes
12:49
MMX rəsmisi: "İnzibati cərimələr bankların beynəlxalq əlaqələrinə problemlər yarada bilər"Maliyyə
12:49
Kamran Əliyev Şirvan şəhərinə və Bakının iki rayonuna prokuror təyin edib - YenilənibHadisə
12:48
Dövlət Xidməti: Proqram təminatlarında ciddi boşluqlar aşkar olunurİKT