Арагчи обсудил с главой МИД Катара ситуацию в регионе

Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    В регионе
    • 26 апреля, 2026
    • 17:33
    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел телефонный разговор со своим катарским коллегой - шейхом Мухаммедом бин Абдель Рахманом бин Джасимом Аль Тани. Стороны обсудили ситуацию в регионе.

    Как сообщает Report, об этом Арагчи написал в своем Telegram-канале.

    "В ходе телефонного разговора были обсуждены последние региональные события и продолжающиеся дипломатические процессы", - отметил он.

    По словам главы МИД Ирана, в беседе были затронуты различные аспекты нынешней ситуации в регионе, в частности вопросы, связанные с режимом прекращения огня и вызовами на пути его укрепления.

    Арагчи проинформировал катарского коллегу о последних инициативах Ирана и дипломатических усилиях, направленных на прекращение войны и снижение напряженности.

    "В продолжение беседы стороны, подчеркнув важность конструктивной роли региональных стран в управлении кризисами, отметили необходимость продолжения консультаций и дипломатической координации в целях поддержки мирных инициатив и укрепления региональной стабильности", - говорится в сообщении.

    Министр иностранных дел Катара приветствовал дипломатический подход Ирана и подчеркнул готовность своей страны продолжать активную роль в посредничестве и поддержке диалога, направленного на прекращение войны.

    Аббас Арагчи МИД Ирана Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани Катар Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Переговоры между США и Ираном
    Əraqçi qətərli həmkarı ilə regiondakı vəziyyəti müzakirə edib

