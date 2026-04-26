Арагчи обсудил с главой МИД Катара ситуацию в регионе

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел телефонный разговор со своим катарским коллегой - шейхом Мухаммедом бин Абдель Рахманом бин Джасимом Аль Тани. Стороны обсудили ситуацию в регионе.

Как сообщает Report, об этом Арагчи написал в своем Telegram-канале.

"В ходе телефонного разговора были обсуждены последние региональные события и продолжающиеся дипломатические процессы", - отметил он.

По словам главы МИД Ирана, в беседе были затронуты различные аспекты нынешней ситуации в регионе, в частности вопросы, связанные с режимом прекращения огня и вызовами на пути его укрепления.

Арагчи проинформировал катарского коллегу о последних инициативах Ирана и дипломатических усилиях, направленных на прекращение войны и снижение напряженности.

"В продолжение беседы стороны, подчеркнув важность конструктивной роли региональных стран в управлении кризисами, отметили необходимость продолжения консультаций и дипломатической координации в целях поддержки мирных инициатив и укрепления региональной стабильности", - говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Катара приветствовал дипломатический подход Ирана и подчеркнул готовность своей страны продолжать активную роль в посредничестве и поддержке диалога, направленного на прекращение войны.