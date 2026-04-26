İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    "Tasnim": İranın xarici işlər naziri İslamabada qayıdıb

    Region
    26 aprel, 2026
    • 18:13
    Tasnim: İranın xarici işlər naziri İslamabada qayıdıb

    İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi bir neçə dəqiqə əvvəl Omandan Pakistana uçub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" agentliyi məlumat yayıb.

    "Əraqçi Maskatda yüksək vəzifəli rəsmilərlə görüşləri başa çatdıqdan sonra Omanı tərk edib və İslamabada yola düşüb", - məqalədə qeyd olunub.

    Bildirilib ki, Əraqçinin Pakistana qayıtması ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ilə bağlı sonrakı məsləhətləşmələrin aparılması və Tehranın mövqeyinin təsdiqlənməsi zərurəti ilə əlaqədardır.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Abbas Əraqçi
    Tasnim: Глава МИД Ирана возвращается в Исламабад

