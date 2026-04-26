Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Tasnim: Глава МИД Ирана возвращается в Исламабад

    В регионе
    • 26 апреля, 2026
    • 18:04
    Tasnim: Глава МИД Ирана возвращается в Исламабад

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи несколько минут назад вылетел из Омана в Пакистан.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.

    "Аракчи покинул Оман и отправился в Исламабад по завершении встреч с высокопоставленными оманскими чиновниками в Маскате", - отмечается в статье.

    Отмечается, что возвращение Арагчи в Пакистан связано с необходимостью проведения дальнейших консультаций и утверждения позиции Тегерана по поводу операции США и Израиля против Ирана.

    Напомним, что 25 апреля глава МИД Ирана встретился в Исламабаде с главнокомандующим ВС Пакистана Асимом Муниром и премьер-министром Шахбазом Шарифом. Арагчи довел до пакистанской стороны позицию Тегерана по вопросу прекращения войны с США и Израилем.

    В Маскате 26 апреля Арагчи встретился с султаном Омана Хейсамом бен Тариком Аль Саидом в Маскате.

    "Tasnim": İranın xarici işlər naziri İslamabada qayıdıb

    Последние новости

    20:23

    В регионе
    20:14
    Фото

    Внешняя политика
    20:07

    Индивидуальные
    19:58

    Другие страны
    19:36

    В регионе
    19:12

    Другие страны
    18:50
    Фото

    Происшествия
    18:46

    Другие страны
    18:42

    В регионе
    Лента новостей