Tasnim: Глава МИД Ирана возвращается в Исламабад

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи несколько минут назад вылетел из Омана в Пакистан.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.

"Аракчи покинул Оман и отправился в Исламабад по завершении встреч с высокопоставленными оманскими чиновниками в Маскате", - отмечается в статье.

Отмечается, что возвращение Арагчи в Пакистан связано с необходимостью проведения дальнейших консультаций и утверждения позиции Тегерана по поводу операции США и Израиля против Ирана.

Напомним, что 25 апреля глава МИД Ирана встретился в Исламабаде с главнокомандующим ВС Пакистана Асимом Муниром и премьер-министром Шахбазом Шарифом. Арагчи довел до пакистанской стороны позицию Тегерана по вопросу прекращения войны с США и Израилем.

В Маскате 26 апреля Арагчи встретился с султаном Омана Хейсамом бен Тариком Аль Саидом в Маскате.