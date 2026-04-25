Шариф и Арагчи обсудили сотрудничество и ситуацию на Ближнем Востоке - ОБНОВЛЕНО

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ходе визита в Исламабад провел переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, в ходе которых стороны обсудили региональные и международные вопросы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Ирана.

"Стороны обсудили двусторонние отношения, сотрудничество в различных сферах, а также региональные и международные события", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Пакистана подчеркнул решимость руководства двух стран продолжать укрепление двусторонних связей, а также развивать координацию и взаимодействие на многосторонних площадках и в международных организациях. Он выразил уверенность, что этот процесс будет развиваться в интересах двух стран.

Глава МИД Ирана, в свою очередь, отметил приоритетность развития отношений с соседями, особенно с Пакистаном, подчеркнув его важное место во внешней политике Тегерана и готовность к дальнейшему расширению сотрудничества.

Арагчи также поблагодарил руководство Пакистана за усилия, направленные на прекращение войны, достижение режима прекращения огня и содействие в организации переговоров.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ходе встречи с главнокомандующим вооруженными силами Пакистана Асимом Муниром довел до пакистанской стороны позицию Тегерана по вопросу прекращения войны с США и Израилем.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Mehr.

"В ходе встречи стороны обсудили последние события, связанные с прекращением огня и завершением войны США и Израиля против Ирана, а также сотрудничество по вопросам укрепления мира и стабильности в регионе", - говорится в сообщении.

В свою очередь, Мунир поблагодарил Тегеран за доверие к Исламабаду как к соседнему и мусульманскому государству, участвующему в продвижении дипломатического процесса. Он также подтвердил готовность Пакистана продолжать посреднические усилия для достижения конкретных результатов.

Отметим, что Аббас Арагчи с 24 апреля находится с визитом в Пакистане для проведения встреч с высокопоставленными официальными лицами этой страны. Встреча между переговорными делегациями Ирана и США в Пакистане не планируется.

Ранее американский портал Axios распространил информацию, что 27 апреля в Исламабаде состоится очередной раунд переговоров между Ираном и США. Пресс-секретарь Белого дома сообщила, что специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер в субботу вылетят в Исламабад для проведения переговоров с иранской стороной.

В программе, обнародованной Министерством иностранных дел (МИД) Пакистана относительно визита главы МИД Ирана Аббаса Арагчи в эту страну, пункта о переговорах с американской стороной нет.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли удары по ряду городов. Операция привела к эскалации на Ближнем Востоке и втягиванию в конфликт всех стран Персидского залива, а также блокированию Ормузского пролива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня, которое позднее американский лидер Дональд Трамп продлил на неопределенное время.

11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны завершили встречу без достижения соглашения.