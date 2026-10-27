Azərbaycanın bank sektorunun xalis mənfəəti 19 %-ə yaxın artıb
Maliyyə
- 27 oktyabr, 2026
- 10:55
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Azərbaycanın bank sektoru bu ilin yanvar-sentyabr aylarında 1 milyard 81,8 milyon manat xalis mənfəət əldə edib.
"Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 18,8 % çoxdur.
9 ay ərzində bankların əməliyyat gəlirləri 5 milyard 734,3 milyon manat (1 il əvvələ nisbətən 13,65 % çox), əməliyyat xərcləri 3 milyard 982,3 milyon manat (9,75 % çox), xüsusi ehtiyatlara ayırmaları 399,5 milyon manat (36,9 % çox), mənfəət vergisi ödəmələri isə 270,8 milyon manat (26,25 % çox) təşkil edib.
Чистая прибыль банков Азербайджана выросла на 18,8%
Azerbaijan's banking sector net profit rises by nearly 19%
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