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    Azərbaycanın bank sektorunun xalis mənfəəti 19 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    • 27 oktyabr, 2026
    • 10:55
    Azərbaycanın bank sektorunun xalis mənfəəti 19 %-ə yaxın artıb

    Azərbaycanın bank sektoru bu ilin yanvar-sentyabr aylarında 1 milyard 81,8 milyon manat xalis mənfəət əldə edib.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 18,8 % çoxdur.

    9 ay ərzində bankların əməliyyat gəlirləri 5 milyard 734,3 milyon manat (1 il əvvələ nisbətən 13,65 % çox), əməliyyat xərcləri 3 milyard 982,3 milyon manat (9,75 % çox), xüsusi ehtiyatlara ayırmaları 399,5 milyon manat (36,9 % çox), mənfəət vergisi ödəmələri isə 270,8 milyon manat (26,25 % çox) təşkil edib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Bank sektoru
    Чистая прибыль банков Азербайджана выросла на 18,8%
    Azerbaijan's banking sector net profit rises by nearly 19%
    44 filmi
    44 filmi

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