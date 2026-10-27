Чистая прибыль банков Азербайджана выросла на 18,8%
Финансы
- 27 октября, 2026
- 11:15
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Банковский сектор Азербайджана в январе-сентябре 2026 года получил чистую прибыль в размере 1 млрд 81,8 млн манатов, что на 18,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, за отчетный период операционные доходы банков составили 5 млрд 734,3 млн манатов, увеличившись за год на 13,6%.
За девять месяцев операционные доходы банков составили 5 млрд 734,3 млн манатов, увеличившись за год на 13,6%.
Операционные расходы достигли 3 млрд 982,3 млн манатов (+9,75%), отчисления в специальные резервы - 399,5 млн манатов (+36,9%), а выплаты налога на прибыль - 270,8 млн манатов (+26,25%).
Azərbaycanın bank sektorunun xalis mənfəəti 19 %-ə yaxın artıb
Azerbaijan's banking sector net profit rises by nearly 19%
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