İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    • 26 aprel, 2026
    • 18:21
    Gəncədə zəncirvari qəza baş verib, xəsarət alanlar var

    Gəncədə üç avtomobilin iştirakı ilə zəncirvari qəza baş verib.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə Cavad xan qəsəbəsində qeydə alınıb.

    Belə ki, hərəkətdə olan "Hyundai", "Opel" və "VAZ-2104" markalı minik avtomobilləri toqquşub. İlkin məlumata görə, qəza zamanı xəsarət alan bir neçə nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib.

    Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb edilib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Foto
    В Гяндже столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

