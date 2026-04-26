Gəncədə zəncirvari qəza baş verib, xəsarət alanlar var
Hadisə
- 26 aprel, 2026
- 18:21
Gəncədə üç avtomobilin iştirakı ilə zəncirvari qəza baş verib.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə Cavad xan qəsəbəsində qeydə alınıb.
Belə ki, hərəkətdə olan "Hyundai", "Opel" və "VAZ-2104" markalı minik avtomobilləri toqquşub. İlkin məlumata görə, qəza zamanı xəsarət alan bir neçə nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib.
Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb edilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
