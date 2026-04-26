Premyer Liqa: "Şamaxı" "Kəpəz"i məğlub edib
Futbol
- 26 aprel, 2026
- 17:49
Misli Premyer Liqasında XXIX turun daha bir oyunu keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, günün ilk matçında "Şamaxı" "Kəpəz"i qəbul edib.
Şamaxı şəhər stadionunda baş tutan qarşılaşma meydan sahiblərinin qələbəsi ilə bitib - 2:0.
68-ci dəqiqədə Rikardo Apolinario, 75-ci dəqiqədə Andrey Tirkoveanu fərqlənib.
Qələbə sayəsində xallarının sayını 35-ə çatdıran "Şamaxı" 8-ci pillədə qərarlaşıb. "Kəpəz" 21 xalla onuncudur.
Günün ikinci matçında "Qarabağ" "Neftçi" ilə üz-üzə gələcək.
Ötən gün "Sumqayıt" "İmişli"ni iki cavabsız qolla üstələyib. "Qəbələ" - "Araz-Naxçıvan" oyununda qalib müəyyənləşməyib - 1:1.
Son xəbərlər
