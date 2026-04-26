    Премьер-лига: Шамахы обыграл Кяпаз в матче 29-го тура

    "Шамахы" из одноименного города обыграл гянджинский "Кяпаз" в домашнем матче 29-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, встреча на Шамахинском городском стадионе завершилась со счетом 2:0.

    В составе победителей отличились Рикарду Аполинариу (68) и Андрей Тырковяну (75).

    Благодаря победе "Шамахы" увеличил количество очков в активе до 35 и занимает 8-е место в чемпионате страны, у "Кяпаз" 21 балл и 10-я позиция.

    Во втором матче дня агдамский "Карабах" встретится с бакинским "Нефтчи".

    Накануне "Сумгайыт" в рамках 29-го тура одолел "Имишли" (2:0), а в матче "Габала" - "Араз-Нахчыван" победитель не определился - 1:1.

    Premyer Liqa: "Şamaxı" "Kəpəz"i məğlub edib

