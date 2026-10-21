Севиндж Гаджиева: Семьи пропавших без вести продолжают ждать своих близких

Севиндж Гаджиева, отец которой пропал без вести в Шуше 8 мая 1992 года, принимает участие в акции в Брюсселе, чтобы привлечь внимание международного сообщества к судьбам пропавших без вести азербайджанцев и поддержать их семьи, десятилетиями ожидающие известий о близких.

Об этом она рассказала европейскому бюро Report во время акции Общественного объединения "Семьи пропавших без вести в Карабахе" (Qarabağ İtkin Ailələri), проходящей у зданий европейских институтов.

"Мой отец, Ахмед Мамедов, пропал без вести 8 мая 1992 года в Шуше. С тех пор мы ничего о нем не знаем", - сказала она.

По словам Гаджиевой, за каждым пропавшим без вести стоят родные, которые продолжают его ждать.

"В моей семье, пока мы ждали отца, умерли его мать, мои тети и моя мама. Сегодня здесь я представляю детей всех пропавших без вести, которые, как и я, продолжают ждать своих отцов", - отметила она.

Гаджиева подчеркнула, что семьи не теряют надежды получить хоть какую-то информацию о судьбе близких.

"Каждый раз, когда звонит телефон, мы надеемся услышать хоть какие-то новости. Мы постоянно ждем. Мы просим помочь донести наш голос до всего мира, содействовать установлению мест захоронения и выяснению судьбы пропавших без вести", - сказала она.