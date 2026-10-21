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    Севиндж Гаджиева: Семьи пропавших без вести продолжают ждать своих близких

    Диаспора
    • 21 октября, 2026
    • 18:56
    Севиндж Гаджиева: Семьи пропавших без вести продолжают ждать своих близких

    Севиндж Гаджиева, отец которой пропал без вести в Шуше 8 мая 1992 года, принимает участие в акции в Брюсселе, чтобы привлечь внимание международного сообщества к судьбам пропавших без вести азербайджанцев и поддержать их семьи, десятилетиями ожидающие известий о близких.

    Об этом она рассказала европейскому бюро Report во время акции Общественного объединения "Семьи пропавших без вести в Карабахе" (Qarabağ İtkin Ailələri), проходящей у зданий европейских институтов.

    "Мой отец, Ахмед Мамедов, пропал без вести 8 мая 1992 года в Шуше. С тех пор мы ничего о нем не знаем", - сказала она.

    По словам Гаджиевой, за каждым пропавшим без вести стоят родные, которые продолжают его ждать.

    "В моей семье, пока мы ждали отца, умерли его мать, мои тети и моя мама. Сегодня здесь я представляю детей всех пропавших без вести, которые, как и я, продолжают ждать своих отцов", - отметила она.

    Гаджиева подчеркнула, что семьи не теряют надежды получить хоть какую-то информацию о судьбе близких.

    "Каждый раз, когда звонит телефон, мы надеемся услышать хоть какие-то новости. Мы постоянно ждем. Мы просим помочь донести наш голос до всего мира, содействовать установлению мест захоронения и выяснению судьбы пропавших без вести", - сказала она.

    Пропавшие без вести Акции протеста Карабах Брюссель
    Sevinc Hacıyeva: İtkin düşənlərin ailələri hələ də öz yaxınlarını gözləyirlər
    Daughter of Azerbaijani missing since 1992 appeals for answers in Brussels
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