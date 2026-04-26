İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Tramp Vaşinqtonda atışmada şübhəli bilinən şəxsin foto və videolarını paylaşıb

    Digər ölkələr
    • 26 aprel, 2026
    • 07:18
    Tramp Vaşinqtonda atışmada şübhəli bilinən şəxsin foto və videolarını paylaşıb

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ağ Ev Müxbirləri Assosiasiyası əməkdaşlarını "Washington Hilton" hotelindəki qəbulu zamanı atışmada şübhəli bilinən şəxsin fotolarını və videolarını "Truth Social" sosial media platformasında paylaşıb.

    "Report"un məlumatına görə, paylaşılmış görüntülərdə əlləri arxasına qandallanmış vəziyyətdə yerdə uzanan kişi görünür.

    Prezident həmçinin hadisə anını əks etdirən müşahidə kamerasının videosunu da paylaşıb. Görüntülərdə silahlı kişinin təhlükəsizlik məntəqəsindən keçməyə çalışdığı, daha sonra təhlükəsizlik işçilərinin ona atəş açdığı görünür.

    "New York Post" qəzetinin jurnalisti Kerol Markoviçin məlumatına görə, şübhəli Kaliforniyanın Torrans şəhərindən olan 31 yaşlı Koul Tomas Allendir. O, həbs olunub.

    Qeyd edək ki ABŞ Prezidenti Donald Tramp təhlükəsizlik sahəsində insidentdən sonra Vaşinqtondakı hotellərdən birində keçirilən Ağ Ev Müxbirləri Assosiasiyası üzvlərinin qəbulu zamanı təxliyə edilib. Yayımlanan görüntülərə görə, zalda yüksək səslər, sonra atəş səsləri eşidilib, bundan sonra çaxnaşma baş verib. ABŞ Məxfi Xidmətinin əməkdaşları Prezidenti, birinci xanım Melaniya Trampı, Vitse-prezident Cey Di Vensi və Ağ Evin Mətbuat katibini zaldan çıxarıblar.

    ABŞ-də atışma Donald Tramp
    Foto
    Video
    Трамп опубликовал фото и видео подозреваемого в стрельбе в Вашингтоне

    Son xəbərlər

    09:00

    Premyer Liqa: "Kəpəz" "Şamaxı" ilə "Neftçi" "Qarabağ"la üz-üzə gələcək

    Futbol
    08:58

    Narendra Modi oteldəki atışmadan sonra Trampa uğurlar arzulayıb

    Digər ölkələr
    08:44

    Starmer leyboristlərin 2029-cu ilin parlament seçkilərində qalib gələ biləcəyini bildirib

    Digər ölkələr
    08:20

    Tramp Vaşinqtondakı atışmanın İran əməliyyatı ilə əlaqəli olduğuna inanmır

    Digər ölkələr
    08:03

    ABŞ-nin ədliyyə naziri: Trampın qəbulunda baş verən atışma ilə bağlı istintaq davam edir

    Digər ölkələr
    07:40

    Kolumbiyada terror aktı nəticəsində 14 nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    07:18
    Foto
    Video

    Tramp Vaşinqtonda atışmada şübhəli bilinən şəxsin foto və videolarını paylaşıb

    Digər ölkələr
    07:10

    Tramp: Vaşinqton qəbul zamanı atəş açan şəxsin bir neçə silahı olub

    Digər ölkələr
    07:03

    İsrailin Müdafiə Ordusu Livanın cənubuna zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti