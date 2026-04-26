Трамп опубликовал фото и видео подозреваемого в стрельбе в Вашингтоне

    Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social фотографии и видеозапись подозреваемого в стрельбе на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме в гостинице Washington Hilton.

    Как передает Report, на опубликованных снимках видно мужчину, лежащего на полу без верхней одежды с закованными за спиной руками.

    Также президент разместил видеозапись с камер наблюдения, на которой, предположительно, зафиксирован момент инцидента. На кадрах видно, как вооруженный мужчина пытается прорваться через контрольно-пропускной пункт, после чего сотрудники охраны открывают огонь в его направлении.

    По информации журналистки газеты New York Post Кэрол Маркович, подозреваемым является 31-летний Коул Томас Аллен из города Торранс (штат Калифорния), который находится под стражей.

    Tramp Vaşinqtonda atışmada şübhəli bilinən şəxsin foto və videolarını paylaşıb

