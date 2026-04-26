Aqrar sığorta fəaliyyəti üzrə müstəqil ekspert sertifikatı almaq istəyənlər bu gün imtahan verəcək
- 26 aprel, 2026
- 06:33
Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) tərəfindən aqrar sığorta fəaliyyəti üzrə müstəqil ekspert sertifikatı almaq istəyən və Aqrar Sığorta Fondunun keçirdiyi təlimləri müvəffəqiyyətlə başa vurmuş namizədlər üçün bu gün test imtahanı keçiriləcək.
İmtahan DİM-in elektron imtahanlar korpusunda təşkil ediləcək.
DİM-dən "Report"a bildirilib ki, imtahan vermək üçün 23 namizəd müraciət edib.
İmtahan saat 11:00-da başlanacaq. Saat 10:45-dən sonra gələn şəxslər imtahana buraxılmayacaq.
İmtahana gələn şəxslər imtahana buraxılış vərəqəsini və şəxsiyyət vəsiqəsinin əslini mütləq təqdim etməlidirlər. Göstərilən sənədlərdən biri olmadıqda və ya onlar arasında uyğunsuzluq olduqda həmin şəxs imtahana buraxılmayacaq.
