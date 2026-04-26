Прошло 40 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС - крупнейшей техногенной катастрофы XX века

Сегодня исполняется 40 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС), расположенной вблизи города Припять в северной части Украины.

Report напоминает, что это событие, названное трагедией XX века, стало крупнейшей техногенной катастрофой столетия.

Чернобыльская авария произошла во время проведения испытания систем безопасности на атомной электростанции. В ходе испытания, проводимого с целью проверки мощности реактора, были допущены серьезные технические ошибки, а системы безопасности были намеренно отключены. В результате реактор вышел из-под контроля, и произошел взрыв.

В результате взрыва на четвертом энергоблоке АЭС в окружающую среду было выброшено огромное количество радиоактивных веществ. Мощность взрыва была в 500 раз больше мощности бомбы, сброшенной на Хиросиму. В первые дни после катастрофы от взрыва, пожара и острого облучения погибли 50 человек.

Хотя точное число погибших от последствий аварии и вызванных ею заболеваний до сих пор неизвестно, предполагается, что оно может составлять от 50 до 100 тыс. человек.

Наряду с этим радиоактивному загрязнению подверглась территория Украины, России и Беларуси площадью более 145 тыс. кв. км. После аварии из 30-километровой зоны вокруг АЭС было эвакуировано более 115 тыс. человек. В общей сложности 586 тыс. человек столкнулись с последствиями радиоактивного загрязнения. Из них 200 тыс. - участники ликвидации последствий аварии, 116 тыс. - жители Чернобыля, 270 тыс. - жители подвергшихся радиации районов Украины и Беларуси.

В ликвидации последствий Чернобыльской аварии, наряду с представителями других народов, проживавших в СССР, активно участвовали и азербайджанцы. Всего к работам было привлечено 7 тыс. азербайджанцев, из которых 2 тыс. за эти годы скончались от различных заболеваний. После Чернобыльской катастрофы примерно 2 тыс. азербайджанских детей родились с заболеваниями. Многие же погибли при рождении.

Чернобыльская АЭС была полностью закрыта 15 декабря 2000 года.

Напомним, что ООН объявила 26-го апреля днем Памяти о жертвах радиоактивных аварий и катастроф, а Генеральная Ассамблея организации в 2003-го году поддержало это решение и призвала всех стран-участниц отмечать этот день.