Трамп допустил продолжение переговоров с Ираном по телефону
- 26 апреля, 2026
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры между представителями США и Ирана могут быть продолжены в телефонном формате.
Как передает Report, об этом он сказал журналистам перед вылетом из Палм-Бич (штат Флорида) в Вашингтон.
"Вы, наверное, слышали, что мы отменили поездку (спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера в Пакистан - прим.). Мы не намерены тратить по 15 часов на перелеты, чтобы получить документ, который для нас недостаточно хорош", - отметил Трамп.
По его словам, дальнейшие контакты могут проходить дистанционно.
"Мы будем вести дела по телефону, они могут позвонить нам в любой момент", - подчеркнул он.
При этом американский лидер заявил, что США "не знают, кто руководит" Ираном, но готовы "иметь дело с любым, кто будет руководить процессом".
"Они могут позвонить мне, когда захотят", - добавил Трамп.