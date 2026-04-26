Трамп допустил продолжение переговоров с Ираном по телефону

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры между представителями США и Ирана могут быть продолжены в телефонном формате.

Как передает Report, об этом он сказал журналистам перед вылетом из Палм-Бич (штат Флорида) в Вашингтон.

"Вы, наверное, слышали, что мы отменили поездку (спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера в Пакистан - прим.). Мы не намерены тратить по 15 часов на перелеты, чтобы получить документ, который для нас недостаточно хорош", - отметил Трамп.

По его словам, дальнейшие контакты могут проходить дистанционно.

"Мы будем вести дела по телефону, они могут позвонить нам в любой момент", - подчеркнул он.

При этом американский лидер заявил, что США "не знают, кто руководит" Ираном, но готовы "иметь дело с любым, кто будет руководить процессом".

"Они могут позвонить мне, когда захотят", - добавил Трамп.