Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    В Баку состоялась церемония открытия Фестиваля оливок

    Внутренняя политика
    • 24 октября, 2026
    • 21:24
    В Баку состоялась церемония открытия Фестиваля оливок

    В Приморском национальном парке в Баку 24 октября состоялось открытие Фестиваля оливок.

    Как сообщает Report, помощник президента Азербайджана Анар Алакбаров, председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, председатель правления Управления Приморского бульвара Ханлар Агаларов ознакомились с павильонами, где представлены оливки и оливковая продукция различных производителей.

    Основная цель фестиваля - популяризация древних традиций оливководства Азербайджана, представление и поддержка местных производителей, а также содействие формированию национального бренда в этой сфере.

    На фестивале, который продолжится и 25 октября, в течение дня организуются различные развлекательные программы, а также концерты звезд эстрады.

    В Баку состоялась церемония открытия Фестиваля оливок
    В Баку состоялась церемония открытия Фестиваля оливок
    В Баку состоялась церемония открытия Фестиваля оливок

    Анар Алакбаров Приморский национальный парк
    Фото
    Bakıda Zeytun Festivalının rəsmi açılışı olub
    Фото
    Olive Festival officially opens at Baku's Seaside National Park
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    21:33
    Фамиль Халилов: Поздравление президента придаст футболистам дополнительную мотивацию
    Футбол
    21:24
    Фото
    В Баку состоялась церемония открытия Фестиваля оливок
    Внутренняя политика
    21:14
    "Нефтчи" в домашнем матче не смог обыграть "Туран Товуз"
    Футбол
    21:02
    Фото
    В Геранбое автомобиль насмерть сбил пешехода
    Происшествия
    20:55
    Фото
    Сборная Азербайджана стартовала на чемпионате мира FIFA U-15 c крупной победы
    Футбол
    20:39
    CNN: США в срочном порядке эвакуируют дипломатов и их семьи с Ближнего Востока
    Другие страны
    20:24
    Чемпионат мира: Два азербайджанских борца вышли в финал
    Индивидуальные
    20:18
    Президент Ильхам Алиев смотрит матч Азербайджан - Тимор-Лесте - Обновлено
    Футбол
    20:16
    Дроны атаковали логистический центр Ozon в Омске
    В регионе
    Лента новостей