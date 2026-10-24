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    Bakıda Zeytun Festivalının rəsmi açılışı olub

    Daxili siyasət
    • 24 oktyabr, 2026
    • 21:06
    Bakıda Zeytun Festivalının rəsmi açılışı olub

    Bakıda, Dənizkənarı Milli Parkın ərazisində keçirilən Zeytun Festivalının oktyabrın 24-də rəsmi açılışı olub.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Anar Ələkbərov, Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev, Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin İdarə Heyətinin sədri Xanlar Ağalarov festivalda pavilyonlarla tanış olublar.

    Pavilyonlarda müxtəlif istehsalçıların zeytun və zeytun məhsulları təqdim edilir.

    Festivalın əsas məqsədi Azərbaycanın qədim zeytunçuluq ənənələrinin təbliği, yerli istehsalçıların tanıdılması və dəstəklənməsi, eləcə də bu sahədə milli brendin formalaşdırılmasına töhfə verməkdir.

    Oktyabrın 25-də də davam edəcək festivalda gün ərzində müxtəlif əyləncə proqramları, estrada ulduzlarının konsertləri də təşkil olunur.

    Bakıda Zeytun Festivalının rəsmi açılışı olub
    Bakıda Zeytun Festivalının rəsmi açılışı olub
    Bakıda Zeytun Festivalının rəsmi açılışı olub

    Anar Ələkbərov Fuad Nağıyev Xanlar Ağalarov Zeytun Festivalı Dənizkənarı Milli Park Dənizkənarı Bulvar İdarəsi
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    В Баку состоялась церемония открытия Фестиваля оливок
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