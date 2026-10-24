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    "Нефтчи" в домашнем матче не смог обыграть "Туран Товуз"

    Футбол
    • 24 октября, 2026
    • 21:14
    Нефтчи в домашнем матче не смог обыграть Туран Товуз

    Бакинский "Нефтчи" сыграл вничью с "Туран Товузом" в домашнем матче 9-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, встреча на Palms Sports Arena завершилась со счетом 1:1.

    В составе хозяев отличился Брено Алмейда (44), за гостей забил Алекса Янкович (77).

    У "Нефтчи" 18 очков и вторая строчка в турнирной таблице, "Туран Товуз" набрал 15 баллов и идет 4-м в чемпионате страны.

    В предыдущих матчах тура "Габала" обыграла "Араз-Нахчыван" (2:1), "Зиря" - "Сумгайыт" (3:2), а "Кяпяз" - "Шафу" (2:1).

    Итоги тура будут подведены 25 октября.

    Премьер-лига Азербайджана ФК Нефтчи ФК Туран Товуз
    "Neftçi" ev oyunuda "Turan Tovuz"a qalib gələ bilməyib
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