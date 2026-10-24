"Нефтчи" в домашнем матче не смог обыграть "Туран Товуз"

Бакинский "Нефтчи" сыграл вничью с "Туран Товузом" в домашнем матче 9-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, встреча на Palms Sports Arena завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев отличился Брено Алмейда (44), за гостей забил Алекса Янкович (77).

У "Нефтчи" 18 очков и вторая строчка в турнирной таблице, "Туран Товуз" набрал 15 баллов и идет 4-м в чемпионате страны.

В предыдущих матчах тура "Габала" обыграла "Араз-Нахчыван" (2:1), "Зиря" - "Сумгайыт" (3:2), а "Кяпяз" - "Шафу" (2:1).

Итоги тура будут подведены 25 октября.