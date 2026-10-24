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    "Neftçi" ev oyunuda "Turan Tovuz"a qalib gələ bilməyib

    Futbol
    • 24 oktyabr, 2026
    • 20:56
    Neftçi ev oyunuda Turan Tovuza qalib gələ bilməyib

    Misli Premyer Liqasının IX turunda "Neftçi" "Turan Tovuz"la qarşılaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, "Palms Sports Arena"da baş tutan qarşılaşma 1:1 hesablı heç-heçə ilə yekunlaşıb.

    Ev sahiblərinin heyətində Breno Almeyda (44), qonaqlardan isə Aleksa Yankoviç (77) adını tabloya yazdırıb.

    "Neftçi" 18 xalla ikincidir. "Turan Tovuz" isə 15 xalla dördüncü sırada qərarlaşıb.

    Xatırladaq ki, turun əvvəlki oyunlarında "Qəbələ" "Araz-Naxçıvan"ı (2:1), "Zirə" "Sumqayıt"ı (3:2), "Kəpəz" isə "Şəfa"nı (2:1) məğlub edib. Tura oktyabrın 25-də yekun vurulacaq.

    Misli Premyer Liqası Neftçi FK Turan Tovuz FK
    "Нефтчи" в домашнем матче не смог обыграть "Туран Товуз"
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