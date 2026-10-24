Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    В Геранбое автомобиль насмерть сбил пешехода

    Происшествия
    • 24 октября, 2026
    • 21:02
    В Геранбое автомобиль насмерть сбил пешехода

    В Геранбойском районе произошло смертельное ДТП с участием пешехода.

    Как сообщает западное бюро Report, автомобиль Changan на участке магистрали Баку-Газах сбил 54-летнего Эльмана Гусейнова.

    Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

    По факту проводится расследование.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Гёранбой
    Фото
    Goranboyda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    21:33
    Фамиль Халилов: Поздравление президента придаст футболистам дополнительную мотивацию
    Футбол
    21:24
    Фото
    В Баку состоялась церемония открытия Фестиваля оливок
    Внутренняя политика
    21:14
    "Нефтчи" в домашнем матче не смог обыграть "Туран Товуз"
    Футбол
    21:02
    Фото
    В Геранбое автомобиль насмерть сбил пешехода
    Происшествия
    20:55
    Фото
    Сборная Азербайджана стартовала на чемпионате мира FIFA U-15 c крупной победы
    Футбол
    20:39
    CNN: США в срочном порядке эвакуируют дипломатов и их семьи с Ближнего Востока
    Другие страны
    20:24
    Чемпионат мира: Два азербайджанских борца вышли в финал
    Индивидуальные
    20:18
    Президент Ильхам Алиев смотрит матч Азербайджан - Тимор-Лесте - Обновлено
    Футбол
    20:16
    Дроны атаковали логистический центр Ozon в Омске
    В регионе
    Лента новостей