Goranboyda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb
Hadisə
- 24 oktyabr, 2026
- 20:45
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Goranboy rayonunda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə Bakı-Qazax magistral yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.
Belə ki, "Changan" markalı avtomobil 54 yaşlı Elman Hüseynovu vurub. Piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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