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    Goranboyda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    • 24 oktyabr, 2026
    • 20:45
    Goranboyda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Goranboy rayonunda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə Bakı-Qazax magistral yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

    Belə ki, "Changan" markalı avtomobil 54 yaşlı Elman Hüseynovu vurub. Piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Ölən Goranboy
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    В Геранбое автомобиль насмерть сбил пешехода
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