Tramp İranla telefon danışıqlarının davam etdiriləcəyini düşünür
- 26 aprel, 2026
- 04:17
Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Donald Tramp ABŞ və İran rəsmiləri arasında danışıqların telefonla davam etdirilə biləcəyini bildirib.
"Report"un məlumatına görə, o, bunu Florida ştatının Palm-Biç şəhərindən Vaşinqtona yola düşməzdən əvvəl jurnalistlərə bildirib.
"Yəqin eşitmisiniz ki, (ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkov və sahibkar Cared Kuşnerin Pakistana -red) səfəri ləğv etmişik. Bizim üçün kifayət etməyən sənədi əldə etmək üçün uçuşa 15 saat itirməyəcəyik", - Tramp deyib.
Onun sözlərinə görə, bundan sonrakı əlaqələr uzaqdan baş tuta bilər.
"Biz telefonla iş aparacağıq; onlar bizə istənilən vaxt zəng edə bilərlər", - o vurğulayıb.
Amerika lideri həmçinin bildirib ki, ABŞ İrana kimin rəhbərlik etdiyini bilmir, lakin "kim rəhbərlik edirsə, onunla işləməyə hazırdır.
"Onlar mənə istədikləri vaxt zəng edə bilərlər", - Tramp əlavə edib.