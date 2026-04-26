İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Digər ölkələr
    • 26 aprel, 2026
    • 19:31
    İndianada baş verən atışmada doqquz nəfər xəsarət alıb

    ABŞ-nin Bluminqton şəhərindəki İndiana Universitetinin kampusu yaxınlığında baş verən atışma zamanı azı doqquz nəfər yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The New York Post" qəzeti məlumat yayıb.

    Məlumata görə, hadisə ənənəvi tələbə velosiped yarışı keçirilən Kirkvud-avenyu küçəsində baş verib.

    Hadisə yerinə gələn polis əməkdaşları zərərçəkənləri universitet ərazisindən bir məhəllə aralıda tapıblar, doqquz yaralının hamısı təcili xəstəxanaya yerləşdirilib. Nəşr şahidlərin ifadələrinə istinadən qeyd edib ki, atışma başlamazdan əvvəl iki qadın arasında davaya çevrilən mübahisə yaranıb. Şahidlərdən birinin sözlərinə görə, münaqişə iştirakçılarından biri atəş açıb.

    Atışma ABŞ Yaralı
    При стрельбе в Индиане пострадали девять человек

    Son xəbərlər

    20:18

    Abbas Əraqçi Moskvada Putinlə görüşəcək

    Region
    20:09
    Foto

    Andrey Babiş Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    19:59

    Avarçəkənlərimiz "Paolo d"Aloja" turnirində iki medal qazanıb

    İdman
    19:57

    Azərbaycan boksçusu Səidcəmşid Cəfərov Dünya Kubokunda qızıl medal qazanıb

    Fərdi
    19:44

    Fransa Yaxın Şərqdə diplomatik yanaşmanın davam etdirilməsini dəstəkləyir

    Region
    19:31

    İndianada baş verən atışmada doqquz nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    19:14

    Pezeşkianın ofisi internet məhdudiyyətlərinin səbəbini açıqlayıb

    Region
    19:01

    Böyük Britaniyadakı "Ferford" aviabazasında yanğın baş verib

    Digər ölkələr
    18:43

    Starmer Trampla Hörmüz boğazında gəmiçiliyin bərpasını müzakirə edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti