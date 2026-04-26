При стрельбе в Индиане пострадали девять человек
Другие страны
- 26 апреля, 2026
- 19:12
По меньшей мере девять человек пострадали при стрельбе вблизи кампуса Университета Индианы в городе Блумингтон, США.
Как передает Report, об этом сообщает газета The New York Post.
Согласно информации, инцидент произошел на улице Кирквуд-авеню, где в это время большое количество людей смотрели традиционную студенческую велосипедную гонку.
Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили пострадавших в одном квартале от территории университета, все девять раненых были экстренно госпитализированы. Издание, ссылаясь на показания свидетелей, указывает, что непосредственно перед началом стрельбы между двумя женщинами вспыхнула ссора, переросшая в драку. Как рассказал один из очевидцев, одна из участниц конфликта открыла огонь.
