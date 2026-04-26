Starmer Trampla Hörmüz boğazında gəmiçiliyin bərpasını müzakirə edib
Digər ölkələr
- 26 aprel, 2026
- 18:43
Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer və ABŞ Prezidenti Donald Tramp telefon danışığı zamanı Hörmüz boğazındakı vəziyyəti müzakirə ediblər.
"Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Britaniya Baş nazirinin dəftərxanasından bildirilib.
Qeyd olunub ki, tərəflər Yaxın Şərqdəki böhranın dünya iqtisadiyyatı üçün ciddi mənfi nəticələrini, xüsusən də bütün dünyada enerji daşıyıcılarının qiymətinin artmasını nəzərə alaraq Hörmüz boğazında gəmiçiliyin tezliklə bərpa edilməsinin zəruriliyini vurğulayıblar.
Bundan başqa, Starmer Trampa Fransa Prezidenti Emmanuel Makronla birgə naviqasiya azadlığının bərpasına yönəlmiş təşəbbüsün həyata keçirilməsinin gedişatı barədə məlumat verib.
