Стармер и Трамп обсудили восстановление судоходства в Ормузском проливе
Другие страны
- 26 апреля, 2026
- 17:50
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Ормузском проливе.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщили в канцелярии британского премьера.
Отмечается, что стороны подчеркнули необходимость скорейшего восстановления судоходства в Ормузском проливе, учитывая серьезные негативные последствия кризиса на Ближнем Востоке для мировой экономики, в частности рост стоимости энергоносителей во всем мире.
Кроме того, Стармер проинформировал Трампа о ходе реализации совместной с президентом Франции Эмманюэлем Макроном инициативы, направленной на восстановление свободы судоходства.
