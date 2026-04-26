    Стармер и Трамп обсудили восстановление судоходства в Ормузском проливе

    Стармер и Трамп обсудили восстановление судоходства в Ормузском проливе

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Ормузском проливе.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщили в канцелярии британского премьера.

    Отмечается, что стороны подчеркнули необходимость скорейшего восстановления судоходства в Ормузском проливе, учитывая серьезные негативные последствия кризиса на Ближнем Востоке для мировой экономики, в частности рост стоимости энергоносителей во всем мире.

    Кроме того, Стармер проинформировал Трампа о ходе реализации совместной с президентом Франции Эмманюэлем Макроном инициативы, направленной на восстановление свободы судоходства.

