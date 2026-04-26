    • 26 aprel, 2026
    Fransa Yaxın Şərqdə diplomatik yanaşmanın davam etdirilməsini dəstəkləyir

    Fransa Yaxın Şərqdə diplomatik yanaşmanın davam etdirilməsini dəstəkləyir və ABŞ ilə İran arasında aparılan danışıqlarla bölgədə sülhün bərqərar olacağına ümid edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Fransanın xarici işlər naziri Jan-Noel Barro iranlı həmkarı Abbas Əraqçi ilə telefon danışığında vurğulayıb.

    "Fransanın xarici işlər naziri ölkəsinin diplomatik yanaşmanın davam etdirilməsini dəstəkləyən mövqeyini vurğulayaraq aparılan danışıqlarla bölgədə sülhün bərpasına şahidi olacaqlarına ümid etdiyini bildirib", - A. Əraqçinin "Telegram" kanalında telefon danışığının təfərrüatı barədə bildirilib.

    Əlavə edilib ki, Əraqçi fransalı həmkarını atəşkəslə bağlı son vəziyyət və proseslər, eləcə də müharibəni sona çatdırmaq üçün diplomatik səylər barədə məlumatlandırıb və Avropa ölkələrinin bu prosesdə konstruktiv rol oynamasının vacibliyini vurğulayıb.

    "İran və Fransa xarici işlər nazirləri ikitərəfli, eləcə də digər regional tərəflərlə məsləhətləşmələrin davam etdirilməsini vurğulayıblar", - məlumatda qeyd olunub.

    Барро: Франция поддерживает дипломатическое решение кризиса на Ближнем Востоке

    Son xəbərlər

    20:18

    Abbas Əraqçi Moskvada Putinlə görüşəcək

    Region
    20:09
    Foto

    Andrey Babiş Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    19:59

    Avarçəkənlərimiz "Paolo d"Aloja" turnirində iki medal qazanıb

    İdman
    19:57

    Azərbaycan boksçusu Səidcəmşid Cəfərov Dünya Kubokunda qızıl medal qazanıb

    Fərdi
    19:44

    Fransa Yaxın Şərqdə diplomatik yanaşmanın davam etdirilməsini dəstəkləyir

    Region
    19:31

    İndianada baş verən atışmada doqquz nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    19:14

    Pezeşkianın ofisi internet məhdudiyyətlərinin səbəbini açıqlayıb

    Region
    19:01

    Böyük Britaniyadakı "Ferford" aviabazasında yanğın baş verib

    Digər ölkələr
    18:43

    Starmer Trampla Hörmüz boğazında gəmiçiliyin bərpasını müzakirə edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti